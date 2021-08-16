Литва отримала із США першу партію броньованих військових позашляховиків

Литва отримала першу партію броньованих військових позашляховиків (JLTV) американського виробництва за контрактом вартістю 149 млн євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Міноборони Литви.

До Литви надійшло 50 машин L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle) виробництва американської компанії Oshkosh Defence. Всього в рамках переоснащення своєї армії Вільнюс закуповує 200 одиниць.

"Броньовані позашляховики JLTV - це дуже значне посилення мобільності та захищеності литовських збройних сил і хороший крок на шляху до подальшої модернізації литовських збройних сил", - заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Перші броньовані позашляховики отримали навчальні частини Збройних сил Литви в Руклі і Казлу-Руді. 17 серпня відбудеться презентація отриманої техніки в мотострілецькій бригади "Залізний вовк" в Руклі.

JLTV зараз є найсучаснішим тактичним броньованим позашляховиком у світі з надзвичайно просунутими характеристиками.

Броньовані позашляховики є частиною програми модернізації Збройних сил Литви, яка також включає закупівлю бойових машин піхоти "Vilkas" і самохідних гаубиць PZH 2000.