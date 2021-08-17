ЕС будет говорить с властями Афганистана, такими какими они есть - Боррель

Евросоюз продолжит эвакуацию из Кабула, начнет устанавливать контакт с новой властью в стране и готовиться к возможному гуманитарному кризису в связи с этими событиями.

Как сообщает "Европейская правда", о таких приоритетах Евросоюза заявил главный дипломат ЕС Жосеп Боррель после специальной встречи министров иностранных дел блока по ситуации в Афганистане.

Первый приоритет, отметил он - обеспечить евакуацию граждан ЕС, которые до сих пор остаются в стране, и афганцев, которые сотрудничали с западными партнерами и хотят вылететь из страны.

Читайте также ЕС назвал предпосылки сотрудничества с будущим правительством Афганистана

"Мы делаем все возможное, чтобы вывезти их и предоставить им убежище в странах-членах ЕС. Хочу поблагодарить Испанию за готовность предложить хаб, где будут принимать этих людей и дальше распределять по странам-членам, которые предоставляют им визы. Также благодарю Италию за предоставление инфраструктуры для "воздушных мостов" и Францию - за военную поддержку безопасности на месте ", - отметил Боррель.

Следующий приоритет, рассказал он - принять меры, чтобы новая политическая реальность в Афганистане не привела к масштабной волне миграции в направлении ЕС, и поддержать транзитные страны и соседей Афганистана.

В-третьих, отметил он, это установление контактов с новой властью. "Мы должны установить связь с властью в Кабуле. Потому что они там, "Талибан"выиграл войну. Поэтому нам придется говорить с ними, вести диалог, когда это станет необходимо, чтобы предупредить потенциальный гуманитарный и миграционный кризис. Этот диалог должен быть сосредоточен также на том, как предотвратить возвращение иностранных террористов, использовавших Афганистан как платформу. Мы будем говорить с новой властью, такой, как она есть", - сказал Жозеп Боррель.

Он добавил, что при этом ЕС будет пристально следить за дальнейшей ситуацией в стране с правами человека, в частности правами женщин.

Отдельно в письменном заявлении Боррель подчеркнул, что сотрудничество ЕС с любым будущим правительством Афганистана зависит от того, насколько мирным будет дальнейшее урегулирование и от соблюдения прав человека.

Напомним, после перехода власти в Афганистане к группировке "Талибан" 15 августа страны ЕС закрыли свои посольства и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны.

Читайте также - Афганская проблема Байдена: что заставило США уйти и какие проблемы это для них создаст.