Ко Дню независимости Ниагару подсветят цветами флага Украины

Ниагарский водопад на границе Канады и США осветят в сине-желтые цвета ко Дню независимости Украины.

Об этом "Европейской правде" сообщило посольство Украины в Канаде.

В посольстве подчеркнули, что самый мощный водопад Западного полушария можно будет наблюдать вживую в украинских цветах 24 августа в 22:00 по местному времени (25 августа в 5:00 по киевскому времени) по ссылке.

"Будет красиво и символично. Хотим, чтобы, глядя на этот прекрасный и мощный водопад, каждый мог подумать об энергии и непреодолимой жизненной силе украинской независимости. Мы рады разделить этот великий день с нашими канадскими друзьями!", - прокомментировал Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде.

Акцию инициировало украинское посольство.

Кроме того, ко Дню независимости флаг Украины поднимет мэрия столицы Канады Оттавы, а также ряд других канадских городов, в частности Эдмонтон, Канора, Виннипег, Фредериктон, Кингстон.

Украинские празднования запланированы в десятках городов. В Эдмонтоне украинскими цветами осветят мост "Хай Левел", а в Фредериктоне - здание мэрии.

В посольстве также сообщили, что в Киеве на торжествах ко Дню независимости и на саммите Крымской платформы Канаду будет представлять спикер Сената Джордж Фьюри.

Напомним, Швецию на саммите Крымской платформы представит премьер-министр Стефан Лёвен.