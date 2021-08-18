До Дня незалежності Ніагару підсвітять кольорами прапора України

Ніагарський водоспад на кордоні Канади та США освітлять у синьо-жовті кольори до Дня незалежності України.

Про це "Європейській правді" повідомило посольство України в Канаді.

У посольстві підкреслили, що найпотужніший водоспад Західної півкулі можна буде спостерігати наживо в українських кольорах 24 серпня о 22:00 за місцевим часом (25 серпня о 5:00 за київським часом) за посиланням.

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"Буде красиво і символічно. Хочемо, щоб, дивлячись на цей прекрасний і могутній водоспад, кожен міг подумати про енергію і непереборну життєву силу української незалежності. Ми раді розділити цей великий день з нашими канадськими друзями!", - прокоментував Андрій Шевченко, посол України у Канаді.

Акцію ініціювало українське посольство.

Крім того, до Дня незалежності прапор України підніме мерія столиці Канади Оттави, а також низка інших канадських міст, зокрема Едмонтон, Канора, Вінніпег, Фредериктон, Кінгстон.

Українські святкування заплановані у десятках міст. В Едмонтоні українськими кольорами висвітлять міст "Хай Левел", а у Фредериктоні – будівлю мерії.

У посольстві також повідомили, що у Києві на урочистостях до Дня незалежності та на саміті Кримської платформи Канаду представлятиме спікер Сенату Джордж Ф’юрі.

Нагадаємо, Швецію на саміті Кримської платформи представить прем'єр-міністр Стефан Льовен.