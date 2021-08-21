Швейцария отложила эвакуационный рейс из-за ухудшения ситуации в аэропорту Кабула

Швейцария отложила чартерный рейс в Узбекистан, предназначенный для эвакуации из соседнего Афганистана из-за ухудшения ситуации с безопасностью, что препятствует доступу к аэропорту Кабула.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Ситуация с безопасностью вокруг аэропорта Кабула значительно ухудшилась за последние часы. Большое количество людей перед аэропортом и иногда жестокие противостояния препятствуют доступу к аэропорту в Кабуле", - говорится в сообщении Федерального департамента иностранных дел.

Тысячи иностранцев и афганцев, которые работают в посольствах и группах международной помощи, были эвакуированы из аэропорта Кабула с тех пор, как боевики "Талибана" въехали в столицу неделю назад. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что с 14 августа на военных самолетах США эвакуировали около 13 000 человек.

Швейцария заявила в пятницу, что организовала чартерный рейс в Узбекистан для поддержки эвакуации людей из Афганистана.

"Сейчас только небольшое количество людей может быть доставлено ​​из Кабула в Ташкент. Поскольку на данный момент нет необходимости в эвакуации из Ташкента, Швейцария отложила чартерный рейс в столицу Узбекистана, который был запланирован на сегодня", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Швейцарии.