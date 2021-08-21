Швейцарія відклала евакуаційний рейс через погіршення ситуації в аеропорту Кабула

Швейцарія відклала чартерний рейс до Узбекистану, призначений для евакуації з сусіднього Афганістану через погіршення ситуації з безпекою, що перешкоджає доступу до аеропорту Кабула.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ситуація з безпекою навколо аеропорту Кабула значно погіршилася за останні години. Велика кількість людей перед аеропортом та іноді жорстокі протистояння перешкоджають доступу до аеропорту в Кабулі", - йдеться у повідомленні Федерального департаменту закордонних справ.

Тисячі іноземців та афганців, які працюють у посольствах та групах міжнародної допомоги, були евакуйовані з аеропорту Кабула з тих пір, як бойовики "Талібану" в'їхали до столиці тиждень тому. Президент США Джо Байден заявив у п'ятницю, що з 14 серпня на військових літаках США евакуювали близько 13 000 людей.

Швейцарія заявила в п'ятницю, що організувала чартерний рейс до Узбекистану для підтримки евакуації людей з Афганістану.

"Зараз лише невелика кількість людей може бути доставлена ​​з Кабула до Ташкента. Оскільки на даний момент немає необхідності в евакуації з Ташкента, Швейцарія відклала чартерний рейс до столиці Узбекистану, який був запланований на сьогодні", - заявили у зовнішньополітичному відомстві Швейцарії.