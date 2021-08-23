Глава МИД Австрии: международное сообщество не примет "закон джунглей" для Крыма

Глава МИД Австрии Александр Шаленнберг заявил о поддержке Веной Крымской платформы, заявив, что международное сообщество не признает незаконную аннексию.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Шаленнберг сказал в своем выступлении на саммите Крымской платформы в понедельник.

Шалленберг подчеркнул, что аннексия Крыма стала тревожной попыткой переписать современную историю.

"Семь лет спустя Россия продолжает подрывать территориальную целостность, неделимость и суверенитет Украины. Они этим угрожают безопасности украинских граждан и таким образом угрожают безопасности всех нас через откровенное, наглое нарушение международного права и устойчивого международного порядка.

Это значит, что мы руководствуемся не верховенством права, а законом джунглей. Поэтому мы собрались здесь, чтобы направить очень простое сообщение: международное сообщество не признало и не признает незаконной аннексию Крыма. Мы не потерпим, чтобы одно государство нарушало суверенитет другого", - сказал глава австрийского МИД.

Он добавил, что Австрия также не принимает нынешнюю милитаризацию Россией Крыма, Азовского и Черного морей и осуждает нарушение Россией прав человека и фундаментальных свобод жителей Крыма.

"Чтобы противостоять этим опасным трендам, мы должны совместно предпринимать дипломатические усилия. Именно поэтому Австрия приветствует создание Крымской платформы.

Говоря очень просто: Крым - часть Украины. Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку Австрией ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", - отметил австрийский министр.

Напомним, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз продолжит свою политику непризнания незаконной аннексии Крыма, и призвал Россию остановить насильственную интеграцию полуострова в свои границы.