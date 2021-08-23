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Заместитель генсека НАТО: ситуация с безопасностью в Крыму влияет на всю Европу

Понедельник, 23 августа 2021, 14:32

НАТО призывает Россию вернуть Украине контроль над оккупированным Крымом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ во время выступления на саммите Крымской платформы в Киеве.

"Украинцы выбрали путь свободы, демократии и евроатлантической интеграции, и НАТО полностью на стороне Украины. НАТО строго осуждает и никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Крым - это территория Украины, и мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине", - сказал Джоанэ.

Он отметил, что ситуация с безопасностью в Крыму, на востоке Украины и в Черном и в Азовском морях влияет на всю Европу.

"Действия России приносят страдания и человеческие потери Украине и подрывают международное право и угрожают международному порядку. Мы осуждаем военное наращивание России и дестабилизирующие действия и призываем прекратить их, а также нарушение прав всех украинцев, включая крымских татар", - сказал заместитель генсека.

Джоанэ напомнил, что лидеры НАТО на саммите в июне подтвердили решение Бухарестского саммита: Украина и Грузия станут членами Альянса.

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Крымская платформа Украина-НАТО
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