Посол ЕС поздравил Украину с 30-летием независимости на украинском языке

Посол Европейского Союза Матти Маасикас поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости на украинском языке.

Видеообращение опубликовало представительство ЕС в Украине, сообщает "Европейская правда".

"Я родом из Эстонии и я хорошо понимаю настоящее значение независимости, освобождения из сетей империи. Это означает, что народ оставляет негативный опыт позади, восстанавливает свою идентичность и право решать свою судьбу. По словам Тараса Шевченко, "в своей хате - своя правда, и сила, и воля". Украинский народ лучше знает, что для него лучше", - отмечает Матти Маасикас.

Он напоминает, что с первых дней независимости ЕС стоял бок о бок с Украиной и её народом, а в 2013 году защита европейских стремлений украинцев стала ключевой движущей силой Евромайдана.

"Для украинцев Соглашение об ассоциации символизирует политическую волю к дальнейшим преобразованиям. Их основы - это преданность демократии, верховенству права, правам человека и основополагающим свободам. Это наши общие ценности", - говорит посол.

Матти Маасикас отметил, что Украина за свои 30 лет независимости преодолевала многочисленные трудности, а незаконная аннексия Крыма Россией и агрессия под руководством России на востоке до сих пор остаются чрезвычайным вызовом.

"Европейский выбор и европейские стремления Украины полностью признаются Европейским Союзом. Мы поддерживаем стратегические задачи и внешнеполитические приоритеты Украины ... Мы разделяем общие обязательства по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции", - отмечает Матти Маасикас.

Он добавляет, что сейчас Украина стала одним из приоритетных партнеров ЕС и одним из крупнейших получателей финансовой помощи.

"ЕС единодушен в солидарности с Украиной. Вы продолжаете бороться за свою свободу. Евросоюз твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах, а непризнание незаконной аннексии Крыма остается неизменным.

Как Европы нет без Украины, так нет и безопасной Европы без независимой и безопасной Украины. ЕС есть и останется крупнейшим и надежным партнером Украины", - отмечает Матти Маасикас.

Матти Маасикас, родным языком которого является эстонский, овладел украинским менее чем за год. Он публично пообещал выучить язык в ноябре 2019 года, а уже в октябре 2020 году на встрече с правительством выступил полностью на украинском.