Парламент Эстонии будет избирать президента: впервые только один кандидат

Эстонский парламент в понедельник проведет первый раунд голосования на выборах нового президента страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Впервые за 30 лет на выборах будет только один кандидат – директор Эстонского национального музея Алар Карис.

Его кандидатуру выдвинули Партия реформ и Центристская партия. У этих двух партий 59 мест в Рийгикогу. Для избрания президента страны в парламенте за кандидата должны проголосовать не менее 68 из 101 депутата.

Это означает, что помимо голосов парламентариев от Центристской партии и Партии реформ, Карису нужно будет заручиться поддержкой либо социал-демократов, либо партии Isamaa. Обе фракции объявили свободное голосование по кандидатуре президента, то есть каждый депутат сам будет решать, поддержать ли Кариса.

Первый тур в Рийгикогу начнется в понедельник в 13:00. Если кандидат не наберет требуемого большинства, второй тур будет проведен во вторник, 31 августа, в 12:00. Кандидаты могут быть выдвинуты утром того же дня с 8:00 до 10:00.

Если президента не удастся избрать и во втором туре, то прямо во вторник пройдет и третий тур. Если же и он окончится безрезультатно, то процесс выборов перейдет в коллегию выборщиков, где к 101 депутату Рийгикогу присоединятся 107 представителей местных самоуправлений.

В случае если президента не удастся избрать в коллегии выборщиков весь процесс нужно будет начинать заново с выдвижения кандидатов и голосования в парламенте.

Если же парламент проголосует за Кариса, то он заменит на посту действующую президента Керсти Кальюлайд и вступит в должность в октябре.

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