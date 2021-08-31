Большое нефтяное пятно движется в направлении Кипра после утечки на НПЗ в Сирии

Большое нефтяное пятно с нефтеперерабатывающего завода на севере Сирии распространяется по восточному Средиземному морю и вскоре достигнет побережья Кипра, что может повлечь экологическую катастрофу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Нефтяное пятно появилось в результате утечки на электростанции на территории нефтеперерабатывающего завода в сирийском городе Банияс на побережье Средиземного моря. Инцидент, вероятно, произошел в минувший вторник.

Спутниковый снимок нефтяного пятна, движущегося в направлении Кипра

Ожидается, что пятно дойдет до северного побережья Кипра во вторник. Турки-киприоты уже обратились за помощью к Анкаре, которая отправляет два судна со специализированным персоналом.

Министр сельского хозяйства Кипра Костас Кадис сказал, что департамент рыболовства находится в режиме ожидания, чтобы помочь в любой момент.

Между тем ожидается, что судно по борьбе с загрязнением "Александрия" прибудет на Кипр после активации механизма ЕС заместителем министерства судоходства для оказания помощи как непризнанному Северному Кипру, так и территориям, контролируемым правительством Кипра.

Согласно последним спутниковым снимкам, это пятно намного больше, чем считалось изначально, и теперь оно распространилось на 1000 квадратных километров.

Агентство Associated Press цитирует чиновника профсоюза электроэнергетики в Сирии, который заявил, что причиной утечки нефти стали трещины в одном из топливных баков на электростанции. Чиновник отметил, что бак был заполнен 15 000 тоннами топлива.