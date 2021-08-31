Велика нафтова пляма рухається в напрямку Кіпру після витоку на НПЗ в Сирії

Велика нафтова пляма з нафтопереробного заводу на півночі Сирії розповсюджується по східному Середземному морю і невдовзі досягне узбережжя Кіпру, що може спричинити екологічну катастрофу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Нафтова пляма з'явилася внаслідок витоку на електростанції на території нафтопереробного заводу в сирійському місті Баніяс на узбережжі Середземного моря. Інцидент, ймовірно, стався минулого вівторка.

Супутниковий знімок нафтової плями, що рухається в напрямку Кіпру

Очікується, що пляма дійде до північного узбережжя Кіпру у вівторок. Турки-кіпріоти вже звернулися за допомогою до Анкари, яка відправляє два човни зі спеціалізованим персоналом.

Міністр сільського господарства Кіпру Костас Кадіс сказав, що департамент рибальства перебуває в режимі очікування, щоб допомогти у будь-який момент.

Тим часом очікується, що судно по боротьбі із забрудненням "Олександрія" прибуде на Кіпр після активації механізму ЄС заступником міністерства судноплавства для надання допомоги як невизнаному Північному Кіпру, так і територіям, що контролюються урядом Кіпру.

Згідно з останніми супутниковими знімками, ця пляма набагато більша, ніж вважалося спочатку, і тепер вона поширилася на 1000 квадратних кілометрів.

Агентство Associated Press цитує посадовця профспілки електроенергетики в Сирії, який заявив, що причиною витоку нафти стали тріщини в одному з паливних баків на електростанції. Чиновник зазначив, що бак був заповнений 15 000 тоннами палива.