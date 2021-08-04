В Молдове назвали состав нового Кабмина: Носатый министр обороны, Попеску - в МИДе

Кандидат в премьер-министры Молдовы Наталья Гаврилица представила новый состав правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

В новом кабмине будет 13 министерств, а не девять, как это было в последние годы. Отдельными ведомствами вновь станут министерство здравоохранения, министерство труда и соцзащиты, министерство образования, министерство культуры, министерство транспорта и министерство регразвития и инфраструктуры. Кроме того, в правительство вернут министерство окружающей среды.

Должность министра иностранных дел и европейской интеграции займет Нику Попеску. Он уже занимал эту должность в 2019 году в кабмине Майи Санду. После отставки правительства Санду Попеску был программным директором проекта Extended Europe в Париже. До назначения министром в кабмине Санду он тоже занимал эту должность (2018-2019).

Анатолий Носатый должен занять должность министра обороны. Он — бывший руководитель оперативного управления Генштаба Национальной армии. С 2014 года четыре года был военным офицером департамента операций поддержания мира ООН в Нью-Йорке.

Министром внутренних дел станет Анна Ревенко. Сейчас она является советником президента в области национальной обороны и безопасности. Она также секретарь Высшего совета безопасности.

По итогам недавних выборов в партии PAS в парламенте 63 мандата, что позволяет им самостоятельно утвердить правительство.

О выборах в Молдове и их значение для Украины читайте в статье "Монобольшинство без Зеленского: что изменят для Украины выборы в Молдове".