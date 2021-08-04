Франция разрешила украинцам поездки в свои заморские территории без специальные визы

Франция разрешила гражданам Украины - владельцам биометрических паспортов и, в условиях пандемии, с прививкой от коронавируса путешествовать в свои заморские территории без специальной визы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает посольство Франции в Украине.

"Отличная новость: украинцам с биометрическим паспортом и полным курсом вакцинации больше не нужна виза для поездки во французские заморские территории. Это подтверждает динамизм наших туристических обменов", - заявили в посольстве.

Excellente nouvelle : les Ukrainiens 🇺🇦 titulaires d'un #passeport biométrique et d'un schéma vaccinal complet 💉 n'ont plus besoin de #visa pour se rendre dans les territoires français d'#OutreMer. Cette mesure confirme le #dynamisme de nos échanges touristiques 🇺🇦🇫🇷! 👏👏 pic.twitter.com/QzzLFlQVy4 — La France en Ukraine (@FranceenUkraine) August 4, 2021

Иностранцам раньше требовалось получить для поездки во французские заморские территории специальную визу, потому что они не входят в Шенгенскую зону - хотя с некоторыми типами Шенгенской визы поездки были возможны. В то же время для граждан ЕС и стран Шенгенской зоны для коротких визитов такого требования не выдвигали.

Напомним, Франция уже открыла границы для всех типов путешествий украинский - при наличии полного курса прививки одной из вакцин, утвержденных регулятором ЕС, или свежего негативного теста.