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Франция разрешила украинцам поездки в свои заморские территории без специальные визы

Среда, 4 августа 2021, 12:20

Франция разрешила гражданам Украины - владельцам биометрических паспортов и, в условиях пандемии, с прививкой от коронавируса путешествовать в свои заморские территории без специальной визы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает посольство Франции в Украине.

"Отличная новость: украинцам с биометрическим паспортом и полным курсом вакцинации больше не нужна виза для поездки во французские заморские территории. Это подтверждает динамизм наших туристических обменов", - заявили в посольстве.

Иностранцам раньше требовалось получить для поездки во французские заморские территории специальную визу, потому что они не входят в Шенгенскую зону - хотя с некоторыми типами Шенгенской визы поездки были возможны. В то же время для граждан ЕС и стран Шенгенской зоны для коротких визитов такого требования не выдвигали.

Напомним, Франция уже открыла границы для всех типов путешествий украинский - при наличии полного курса прививки одной из вакцин, утвержденных регулятором ЕС, или свежего негативного теста.

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