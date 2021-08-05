Украина считает некорректными претензии по паспортам в отчете о приостановлении безвиза

Украинская сторона считает необоснованным упрек Евросоюза о наличии у краинцев двух действующих паспортов для выезда за границу одновременно и призыв к отмене выдачи "дополнительных" паспортов.

Об этом говорится в статье Хуже, но не катастрофически: есть ли шанс потерять безвиз после нового отчета ЕС.

Для украинского правительства рекомендация Брюсселя отменить практику выдачи двух паспортов и аннулировать действие уже выданных документов стала неожиданностью.

Максим Соколюк, глава Государственной миграционной службы, ответственной за выдачу биометрических документов, в комментарии ЕвроПравде заявил, что Брюссель даже не намекал, что видит здесь проблему.

"Точнее, года 3 назад Словакия и Венгрия действительно поднимали эту тему - мол, как нам отличать украинцев, которые имеют два паспорта. Но мы дали четкое объяснение, которое ЕС удовлетворило. И я был очень удивлен увидеть то самое "обвинение" в отчете Еврокомиссии , хотя прежде не было попыток получить наши комментарии по этим претензиям", - рассказал Соколюк.

Как выяснилось, инициатором абсурдного требования в адрес Киева стала Польша.

"Польша сообщила (Еврокомиссии), что украинская власть выдавала одновременно два или три биометрических паспорта некоторым своим гражданам, что на практике может привести к тому, что соответствующие граждане Украины будут находиться (на территории ЕС) более 90 дней в течение 180-дневного периода", - говорится в рабочем документе Еврокомиссии.

В ДМС на это отвечают, что ЕС имеет все возможности наказывать таких нарушителей.

"Для пограничника ЕС нет проблемы считать 90-дневный период, если он располагает данными о въездах и выездах гражданина Украины по разным паспортам. Мы еще когда разрабатывали паспорта, предусмотрели это: в украинском паспорте есть номер записи в госреестре, закрепленный за человеком . И даже если человек изменит свое имя и фамилию, сделает новый паспорт и т.д. - этот номер останется неизменным ", - объясняет Соколюк.

Как сообщалось, в последнем отчете о механизме приостановления безвизовых режимов в ЕС призвали Украину отменить для украинцев возможность иметь два действующих паспорта для выезда за границу одновременно.