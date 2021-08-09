Венгрия сняла ограничения на въезд из Украины, тест - только для авиапутешественников

С 7 августа граждане Украины могут пересекать украинско-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, исключение составляют пассажиры, путешествующие авиатранспортом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"С 7 августа 2021 граждане Украины могут пересекать украинско-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Для въезда граждан в Венгрию остаются требования, определенные Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт / виза, медицинская страховка, действующая на территории Европы, финансовое обеспечение)", - говорится в сообщении.

В то же время исключение - въезд в Венгрию авиационным транспортом. Дополнительно требуется отрицательный результат ПЦР-тестирование на COVID-19, полученный не позднее 72 часов на момент въезда, или украинский или венгерский сертификат о вакцинации (вместе с гражданами, имеющими сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет).

Для транзитного проезда страной представители венгерской пограничной полиции могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, результаты тестов на вирус и т.д.).

В ГПСУ также напомнили, что венгерские компетентные органы в соответствии с действующим законодательством налагают административные штрафы на иностранцев, в т.ч. граждан Украины, которые превысили разрешенный срок пребывания в странах Шенгенской зоны до введения этими странами карантинных мероприятий.

"Если срок пребывания в странах Шенгенской зоны закончился после введения этими странами карантинных мероприятий во избежание штрафа, гражданам, которые пересекают венгерскую границу, необходимо документально доказать венгерским компетентным органам, что они находились в карантине, либо документы на продление срока разрешения были представлены в соответствующего органа и т.д. (должен быть документ официального органа)", - говорится в сообщении.