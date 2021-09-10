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Укр / Рус

США обеспокоены атаками украинской власти на успешные реформы - Нуланд

Пятница, 10 сентября 2021, 20:34

Соединенные Штаты обеспокоены недавней атакой на реформу государственного управления в Украине, которую считают "историей успеха".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время форума YES-Brainstorming сделала заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

"Изменение правил игры, которое мы видим в последнее время, является недопустимым. Украина сумела достичь успеха во внедрении многих реформ. Именно поэтому нас беспокоят атаки на те сферы, которые мы считаем "историей успеха" Украины", - заявила она.

По словам Нуланд, с такой политикой Украине будет сложно рассчитывать на приход американских инвестиций.

"Инвесторы хотят видеть успешные реформы в Украине, а не их разрушение", - отметила заместитель госсекретаря США.

Перед этим обеспокоенность кризисом в управлении "Нафтогазом", в том числе отставками независимых членов правления, высказал представитель Госдепа Нед Прайс.

Прайс отметил, что международные доноры и партнеры прилагают усилия, чтобы достичь решения, которое согласуется с принципами управления ОЭСР и обеспечит надежное управление "Нафтогазом".

Правительство Украины ранее получило заявления об отставке всех трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза": Клэр Споттисвуд (Великобритания), Брюно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейдена (Бельгия). Они считают, что назначение председателем правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и его дальнейшие действия резко ухудшили отношения с наблюдательным советом и правлением, а также поставили под сомнение будущее компании и ее финансовое положение. Отставка независимых членов наблюдательного совета, по их мнению, позволит ускорить решение этой проблемы.

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США
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