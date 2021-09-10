США занепокоєні атаками української влади на успішні реформи – Нуланд

Сполучені Штати занепокоєні нещодавньою атакою на реформу державного управління в Україні, яку вважають "історією успіху".

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час форуму YES-Brainstorming зробила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд.

"Зміна правил гри, яку ми бачимо останнім часом, є неприпустимою. Україна зуміла досягти успіху у впровадженні багатьох реформ. Саме тому нас непокоять атаки на ті фери, як ми вважаємо "історією успіху" України",- заявила вона.

За словами Нуланд, з такою політикою Україні будо складно розраховувати на прихід американських інвестицій.

"Інвестори хочуть бачити успішні реформи в Україні, а не їх руйнування",- наголосила заступниця держсекретаря США.

Перед цим стурбованість кризою в управлінні "Нафтогазом", в тому числі відставками незалежних членів правління, висловив представник Держдепу Нед Прайс.

Прайс зазначив, що міжнародні донори та партнери докладають зусиль, щоб досягти рішення, яке узгоджується з принципами управління ОЕСР та забезпечить надійне управління "Нафтогазом".

Уряд України раніше отримав заяви про відставку всіх трьох незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу": Клер Споттісвуд (Велика Британія), Брюно Лескуа (Франція) і Людо Ван дер Хейдена (Бельгія). Вони вважають, що призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка та його подальші дії різко погіршили взаємини з наглядовою радою і правлінням, а також поставили під сумнів майбутнє компанії та її фінансовий стан. Відставка незалежних членів наглядової ради, на їхню думку, дасть змогу прискорити вирішення цієї проблеми.