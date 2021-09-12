В Нидерландах 11 сентября десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием отменить карантин для бизнеса в сфере развлечений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Организация, которая стоит за протестами, Unmute Us ("Включите нам звук"), сообщает, что в целом 150 000 демонстрантов приняли участие в протестах. Муниципалитеты также оценивают количество протестующих, и их цифры составляют примерно половину оценки организации.

Самым активным протест был в столице Амстердаме, где, по официальным данным, на улицы вышли 35 000 демонстрантов, хотя организаторы назвали цифру в 80 000 участников.

Кабинет министров еще не принял решение относительно сферы развлечений. Ожидается, что в понедельник будут приняты решения о том, ослаблять ли правила фестивалей и мероприятий.

Из-за риска заражения коронавирусом правительство запретило проведение всех многодневных фестивалей с ночевкой. С 14 августа исключения возможны только для однодневных фестивалей с максимум 750 посетителями.

Но представители сферы развлечений называют такую ​​политику несправедливой. Они указывают на футбольные стадионы, которые могут быть заполнены, и, например, этап гонок "Формулы-1", где в минувшие выходные присутствовали десятки тысяч человек.