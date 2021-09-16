"Венецианка" получила от Украины запрос по законопроекту об олигархах

Венецианская комиссия получила запрос от Верховной рады о даче заключения относительно так называемого законопроекта об олигархах.

Об этом говорится в сообщении на сайте Венецианской комиссии от 15 сентября, пишет "Европейская правда".

"Письмом, датированным 10 сентября 2021 года, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков обратился с запросом о предоставлении заключения Венецианской комиссии по проекту закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", - отмечается в нем.

Как ранее сообщала "Украинская правда", законопроект был одобрен в первом чтении 1 июля. В начале августа омбудсмен Людмила Денисова официально выразила свои замечания к проекту в связи с тем, что его положения могут нарушать права человека, и предложила направить его на рассмотрение Венецианской комиссии.

Законопроект предлагает определять олигарха как "лицо, имеющее значительный экономический или политический вес в общественной жизни, которое одновременно соответствует как минимум трем признакам".

Чтобы считаться олигархом, необходимо участвовать в политической жизни, иметь значительное влияние на средства массовой информации, быть монополистом на общегосударственном товарном рынке и владеть активами на более чем 1 млн прожиточных минимумов. Если три из этих признаков будут присутствовать у одного человека, то оно вносится в Реестр олигархов. Решение о включении в Реестр олигархов принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.

Если лицо попало в Реестр олигархов, к нему применяют ряд ограничений. В частности, будет запрещено осуществлять взносы в поддержку политических партий и участвовать в крупной приватизации. Также лица из этого Реестра должны будут подавать декларацию о доходах.

Кроме того, в законе вводится понятие "декларации о контактах". Их хотят обязать подавать всех госслужащих, если они контактировали с олигархом или его представителем.