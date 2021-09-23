Регион Польши отменил резолюцию о "противодействии идеологии ЛГБТ" после потери финансирования ЕС

Депутаты Свентокшиского воеводства на юге Польши отменили резолюцию о противодействии идеологии ЛГБТ после угроз ЕС приостановить выплаты из европейских фондов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское издание Interia.

Глава Свентокшиского воеводства Анджей Бентковский сообщил, что после принятия 19 июня 2019 года постановления о "противодействии идеологии ЛГБТ" Европейская комиссия приостановила процедуры предоставления финансирования по программе на 2014-2020 годы вместе с инструментом REACT-EU.

"Европейская комиссия подчеркнула, что признание территорий, рабочих мест или услуг свободными от ЛГБТ является действием, противоречащим ценностям, изложенным в статье 2 Договора о Европейском Союзе", - сказал Бентковский.

По его словам, в переписке с Еврокомиссией польская сторона объясняла, что принятая региональным советом резолюция не носит характера нормативного акта, не создает новых прав и обязанностей и не является актом местного законодательства.

"Это не относится к созданию зон, свободных от ЛГБТ, и не указывает, что такие зоны будут созданы. Самое главное, это не оказывает никакого влияния на правила и положения, регулирующие реализацию региональной оперативной программы нашего воеводства", - сказал Бентковский, добавив, что эти аргументы Еврокомиссию не удовлетворили.

Бентковский сообщил, что в рамках программы REACT-EU самоуправление Свентокшиского воеводства намерено профинансировать, в частности, вывод из эксплуатации угольных котельных двух крупнейших больниц региона.

Напомним, в начале сентября Еврокомиссия обратилась к пяти польским региональным советам с призывом отказаться от заявлений о том, что они - "свободные от ЛГБТ зоны", чтобы получить финансирование из фондов ЕС.

Люблинское и Малопольское воеводства недавно вновь проголосовали за то, чтобы оставаться свободными от "идеологии ЛГБТ".

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