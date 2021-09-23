Венгерского депутата от партии власти с "гуманитаркой" для Закарпатья не пустили в Украину

В среду 22 сентября депутат парламента Венгрии Лоринц Ночо не смог въехать в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Infopost.

Лоринц Ночо является депутатом венгерской Национальной ассамблеи от правящего блока Фидес - Христианско-демократическая народная партия и представителем ХДНП. Также он - член комитета венгерского парламента по иностранным делам и член делегации Венгрии в Совете Европы. В Совете Европы Ночо неоднократно критиковал украинский закон об образовании, из-за которого обострились отношения между Украиной и Венгрией.

На своей странице в Facebook днем ​​22 сентября Ночо заявил, что его не впустили в Украину и сообщили о запрете въезда на три года. По его словам, он вез гуманитарную помощь на Закарпатье и планировал посетить несколько населенных пунктов этого региона, вероятно, с компактным проживанием венгерского меньшинства. Депутат выразил сожаление по поводу невозможности въехать в Украину и утверждает, что гуманитарная помощь все равно была доставлена.

В комментарии венгерским государственным медиа Лоринц Ночо отметил, что не знает причину запрета, но предположил, что это может быть из-за его выступления в Страсбурге, или обращения к венграм во время последних местных выборов в Украине в прошлом году.

В редакции Infopost из собственных источников выяснили, что Лоринц Ночо действительно пытался въехать в Украину утром 22 сентября через КПП "Вилок - Тисабеч" по дипломатическому паспорту, но получил отказ и документы с разъяснением. В них не указывается конкретная причина отказа во въезде, но информируется, что запрет действует три года.

"По информации источников Infopost, решение о запрете въезда Лоринца Ночо было принято в прошлом году, сразу после местных выборов в Украине. И основанием для этого решения стало вмешательство во внутренние дела Украины, а именно агитация на местных выборах за одну из политических сил (KMKSZ - Общество венгерской культуры Закарпатья, лидер Василий Брензович), что запрещено статьей 57 Избирательного кодекса Украины", - пишет издание.

В публикации отмечают, что Ночо не часто приезжал в Украину и осенью 2020 года, когда проходила избирательная кампания в Украине, не ездил на Закарпатье.

В то же время 22 октября 2020 года, за три дня до выборов 25 октября, он обнародовал на своей странице видео, в котором размышляет над важностью участия в выборах. В конце его содержится призыв "Hajrá Kárpátalja, hajrá KMKSZ!", что означает "Вперед, Закарпатье! Вперед, КМКС!".

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии за агитацию венгерского правительства в Закарпатской области во время избирательной кампании на местных выборах за КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья), вопреки международным нормам, запрещающим вмешательство во внутреннюю политику других государств.

Официально имена не назывались, но из источников было известно, что это Иштван Грежа и госсекретарь Венгрии, ответственный за национальную политику в венгерском правительстве Арпад Янош Потапи. О запрете въезда первого стало публично известно после того, как он попытался пересечь границу в ноябре.

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