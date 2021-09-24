Латвия пожалуется Еврокомиссии на Литву из-за электроэнергии из Беларуси

Латвия обещает подать жалобу в Европейскую комиссию и в Агентство Европейского Союза по вопросам сотрудничества органов регулирования энергетики (ACER) на то, что Литва в одностороннем порядке ограничила пропускную способность линий электропередачи с Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Так Литва хочет предотвратить попадание на Балтийский рынок электроэнергии с Белорусской атомной электростанции (АЭС) в Островце.

"Мы считаем, что сокращение Litgrid (литовским оператором систем передачи электроэнергии. - Ред.) общей пропускной способности между Литвой и Беларусью не имеет никаких технических обоснований. Поэтому латвийское правительство решило, что следующим шагом будет обращение к Европейской комиссии и ACER", - сообщил латвийское министерство экономики информационному агентству BNS.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что действия Литвы были законными, и во время дискуссии операторов передающих систем серьезных замечаний не было.

"Я действительно не знаю, что сделает Латвия, но на сегодня мы не видим никаких юридических рисков, так как все действия выполнены в рамках системного договора БРЭЛЛ (электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы. - Ред.). Это наше действие - форс-мажор - не раз обсуждалось в рамках соглашения БРЭЛЛ, претензий не было не только у латышей или эстонцев, но и у российских или белорусских операторов ", - сказал Крейвис журналистам на этой неделе.

На основании так называемого "антиостровецкого" закона Литва на прошлой неделе снизила максимальную пропускную способность на литовско-белорусских соединениях. Это означает, что до тех пор, пока не будет достигнуто новое трехстороннее соглашение стран Балтии по торговле электроэнергией, Литва будет руководствоваться собственным правилам торговли.

Еще в ноябре прошлого года, сразу после запуска БелАЭС, был приостановлен коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси, но физически электричество все еще подается.

По данным Литвы, до сих пор Латвия потребляла белорусскую электроэнергию, которую Латвия импортировала из России и продавала на бирже. Латвия уверяет, что торгует только российской электроэнергией.

После того как Литва сократила максимальную пропускную способность с Беларусью, Латвия теперь может торговать с Россией только в таком объеме, насколько позволяет пропускная способность их собственных линий. До ограничений Литвы Латвия использовала максимальную пропускную способность литовско-белорусских соединений.