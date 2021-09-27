На Крите произошло шестибалльное землетрясение

На греческом острове Крит утром 27 сентября произошел землетрясение, его сила составляла около 6 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Землетрясение началось в 9:17. По описанию свидетелей, оно длилось несколько минут и ощущалось по всей территории острова.

По первым оценкам Института геодинамики, сила землетрясения составила 5,8 балла, эпицентр находился в 78 километрах от столицы Ираклиона.

Информация о разрушениях только начинает поступать, о жертвах и пострадавших пока неизвестно. Уже очевидно, что повреждено немало фасадов зданий, сообщают о значительных разрушениях церкви в Руссохории, ближе к центру острова.

Ζημιές στο Αρκαλοχώρι και τα γύρω χωριά και στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής στα Ρουσσοχώρια. #σεισμος #Κρητη #Ηρακλειο pic.twitter.com/I6Wb9kGsRP — Daffi Nikolaou (@Daffi192) September 27, 2021

Перед этим последнее сильное землетрясение произошло на материковой части Греции 3 марта, а в июне - в районе островов Додеканес на юго-востоке Эгейского моря.