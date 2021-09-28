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Венгрия обвинила Украину в нарушении суверенитета из-за реакции на соглашение с "Газпромом"

Вторник, 28 сентября 2021, 10:36

В МИД Венгрии был вызван посол Украины в Будапеште в связи с резкой реакцией Киева на подписание венгерской стороной нового долгосрочного контракта с "Газпромом".

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет "Европейская правда".

"Решение украинского правительства выступить против этого договора обращением к Европейской комиссии глубоко возмутительно", - написал Сийярто на своей Facebook-странице.

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По его словам, украинцы не имеют отношения к тому, с кем Венгрия заключает договоры.

"Мы считаем серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности желание помешать безопасному газоснабжению нашей страны, отоплению домов венгерского народа и работе промышленности", - заявил Сийярто.

Он сказал, что этот шаг является недружественным, особенно учитывая объемы помощи, которую Венгрия предоставила Украине. Сийярто подчеркнул, что речь идет об аппаратах ИВЛ, медицинском оборудовании, поддержке военных, инвестиции.

"Мы говорим о попытке нарушить наш суверенитет, и сейчас мы вызвали посла Украины в Министерстве иностранных дел", - сказал Сийярто.

В понедельник Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

В связи с планами подписания соглашения МИД Украины заявил 27 сентября, что инициировал перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться на днях в Будапеште.

Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию по поводу предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики, добавили в МИД.

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Венгрия Энергетика Россия
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