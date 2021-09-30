В Молдове для прививки от коронавируса будут предоставлять оплачиваемые выходные

В Молдове трудоустроеные граждане смогут взять два оплачиваемых выходных дня, чтобы вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица на заседании правительства 30 сентября, передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Мы примем несколько мер, чтобы поддержать вакцинацию. Речь идет о решении субсидировать из госбюджета двухдневный выходной для тех, кто сделал прививку от COVID-19. Это решение побуждает работодателей продвигать вакцинацию в своих коллективах ", - сказала Гаврилица.

По последним данным Минздрава, в Молдове полностью вакцинировали против коронавируса 781515 человек.

В настоящее время полный курс вакцинации прошли всего 22,5% населения Молдовы.

Премьер потребовала от подчиненных активизировать проверки и обеспечить соблюдение санитарных мероприятий.

Обратилась она и к работодателям: "Убедитесь, что ваши предприятия не обслуживают клиентов, которые не носят масок и их надевают все ваши сотрудники. Я обращаюсь к менеджерам магазинов, заправочных станций, банковских учреждений, офисов. Мы не можем постоянно всех проверять."