В Нидерландах возобновляется суд по делу катастрофы рейса МН17

В Нидерландах возобновляется судебный процесс по делу о сбитом рейсе МН17 - слово будет предоставлено родным и близким погибших, которые намерены рассказать суду о своем горе и последствия[ катастрофы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В Нидерландах этот процесс уже назвали "историческим и беспрецедентным" - впервые в истории судопроизводства страны в суд обратятся более 90 родственников погибших. Это будет самый эмоциональный момент в слушаниях.

Они будут говорить в суде в течение трех недель с небольшими перерывами. Ожидается, что в суд обратятся не только представители Нидерландов, но и Австралии, Малайзии, Новой Зеландии, Канады, Германии, Великобритании и Индонезии.

Ранее адвокат родных погибших Питер Лангстрат предположил, что если каждый из желающих родственников будет говорить 15-20 минут, плюс понадобится время, чтобы занять место в зале, и еще дополнительное время на возможные эмоциональные моменты, то для каждого необходимо зарезервировать 25-30 минут. "Это (выступления родственников - ред.) будет трудно не только для тех, кто будет выступать, но и для присутствующих. Принимая все во внимание, получается, что за день сможет выступить десять человек", - подсчитал адвокат.

Напомним, Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса MH17 в марте 2020 года.

Подсудимые – россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко - до сих пор не принимали участия в слушаниях. Пулатов - единственный, кто назначил защитную группу, остальных судят заочно. Через своего адвоката Пулатов отрицал свою причастность.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

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