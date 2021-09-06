Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Послы ЕС продлят персональные санкции против России за агрессию против Украины - СМИ

Понедельник, 6 сентября 2021, 15:56

Послы ЕС 8 сентября одобрят продолжение персональных санкций, введенных против России за агрессию против Украины.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС в среду дадут "зеленый свет" на продолжение еще на шесть месяцев запрета выдачи виз и замораживания активов 177 человек и 44 юридических лиц, которых считают причастными к посягательству на территориальную целостность Украины", - сообщил Джозвяк.

Отметим, в санкционном списке сейчас 48 юридических лиц. Впрочем, не исключено, что журналист ошибся с цифрой.

Санкции Евросоюза против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор продлеваются каждые полгода. Последний раз перед этим их продлили до 15 сентября 2021 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
санкции Крым
powered by lun.ua

Статьи

Черногория в огне: как "сербский мир" и друзья России поставили страну на грань раскола

Слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты, резиновые пули и баррикады на улицах исторической столицы – церковная акция поставила Черногорию на грань противостояния (укр.)
6 сентября 2021 — Наталья Ищенко, для Европейской правды

Домашняя работа по экологии: что может вывести отношения с США на новый уровень

Украина выходит на новый уровень партнерства с США. Этим трамплином для нас становятся устойчивое развитие, климатический диалог и энергобезопасность (укр.)
6 сентября 2021 — Леся Василенко, народный депутат Украины

Спецназ и 4 списка на эвакуацию: как Украина спасала своих в Кабуле

Кто из украинцев остался в Кабуле и угрожает им опасность? Зачем украинский спецназ выполнял операцию, от которой отказались вооруженные силы других стран?
3 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда