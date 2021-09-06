Послы ЕС продлят персональные санкции против России за агрессию против Украины - СМИ

Послы ЕС 8 сентября одобрят продолжение персональных санкций, введенных против России за агрессию против Украины.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС в среду дадут "зеленый свет" на продолжение еще на шесть месяцев запрета выдачи виз и замораживания активов 177 человек и 44 юридических лиц, которых считают причастными к посягательству на территориальную целостность Украины", - сообщил Джозвяк.

EU ambassadors will on Wednesday give green light to prolong by six months the visa bans & asset freezes on 177 people & 44 entities considered to have undermined the territorial integrity of #Ukraine. #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 6, 2021

Отметим, в санкционном списке сейчас 48 юридических лиц. Впрочем, не исключено, что журналист ошибся с цифрой.

Санкции Евросоюза против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор продлеваются каждые полгода. Последний раз перед этим их продлили до 15 сентября 2021 года.