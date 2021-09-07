Финляндия ослабит ограничения при уровне вакцинации 80% населения

Правительство Финляндии договорилось о стратегии выхода из коронавирусного кризиса и последующей борьбы с эпидемией - одним из условий снятия ограничений стал достаточный уровень вакцинации населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Власти считают, что общество может вернуться к нормальному функционированию, когда двумя дозами вакцины будет привито как минимум 80% жителей в возрасте старше 12 лет.

Главное изменение заключается в том, что цель больше не в подавлении вируса, а в том, чтобы сохранить общество открытым и продолжить нормальную жизнь, заявила премьер-министр Санна Марин.

По данным министерства социальных дел и здравоохранения Финляндии, система, при которой ограничения вводятся в зависимости от статистики инфицированных, устарела.

Финляндия также отказывается от требования социального дистанцирования в два метра. Рекомендация работать дистанционно будет действовать в Финляндии до конца сентября.

Необходимый уровень вакцинации, по оценке правительства, будет достигнут к середине октября. По словам Санни Марин, ограничения для ресторанов могут быть ослаблены еще до достижения уровня в 80%.