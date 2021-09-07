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Парламент Грузии одобрил закон об амнистии участников событий "ночи Гаврилова"

Вторник, 7 сентября 2021, 19:45

Парламент Грузии поддержал законопроект об амнистии участников событий 20 июня 2019 года, известных также как "ночь Гаврилова".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Проект поддержали 79 депутатов, 15 голосовали против.

Согласно ему, от уголовной ответственности должны быть освобождены все лица, совершившие преступления в контексте событий 19-21 июня, если не откажутся от распространения на них действия закона об амнистии, а также лица, обвиняемые в подготовке или покушении на совершение преступления.

Оппозиция предлагала свой вариант законопроекта, согласно которому амнистия должна была распространиться только на участников акций протеста, но парламентское большинство эту инициативу не поддержало. Там также критиковали пункт о возможности отказаться от амнистии, считая, что он направлен против лидера крупнейшей оппозиционной силы "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Мелия является главным обвиняемым в организации насильственных действий во время протеста под парламентом. По этой статье грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее Мелия заявлял, что не хочет, чтобы его амнистировали, а ЕНД отказывалось подписывать соглашение для выхода из политического кризиса, предложенное ЕС, именно из-за недовольства пунктом об амнистии. Проект закона критиковали и пострадавшие участники протеста.

После событий "ночи Гаврилова" со стороны протестующих обвинения выдвинули около 15 лицам, они отбыли различные сроки наказания, пишет "Новости Грузия". Также предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий трем правоохранителям, но за два года их так и не задержали. Под давлением общественности МВД начало разыскивать тех, кто прицельно стрелял в протестующих резиновыми пулями, но обвинений никому не предъявили.

Подробнее о событиях "ночи Гаврилова" читайте в статье: России напомнили об оккупации: почему Грузия восстала против власти и при чем здесь РФ.

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