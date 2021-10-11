Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

ЕС ввел санкции против еще 8 россиян за подрыв суверенитета Украины

Понедельник, 11 октября 2021, 16:21

Совет ЕС ввел ограничительные меры против 8 человек за активную поддержку действий и реализацию политики, подрывающей или угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Совета.

Среди лиц, добавленных в санкционный список ЕС, есть представители правоохранительных органов - судьи, прокуроры и силовики - ответственные за выполнение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.

"Эти люди принимали предвзятые решения по делам с политическими мотивами и преследовали или подавляли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении.

Ограничительные меры ЕС в отношении территориальной целостности Украины отныне распространяются на 185 человек и 48 субъектов хозяйствования. Им запрещен въезд на территорию ЕС, а их активы замораживаются.

Имена лиц станут известны после публикации решения в Официальном журнале ЕС.

"Европейский Союз не признает незаконной аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать нарушения Россией международного права. Более того, ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, Совет ЕС 11 октября решил продлить ограничительные меры против распространения и применения химического оружия еще на год.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
санкции Крым
powered by lun.ua

Статьи

Украина против РФ: что происходит на слушаниях в Гааге по пленным морякам

Оксана Золотарева: "Россия считает, что может нарушать международное право без каких-либо последствий. Но Россия ошибается" (укр.)
12 октября 2021 — Европейская правда

Борьба с олигархами, помощь и реформы: о чем договорились на саммите Украина-ЕС

Мы проанализировали документ для вас. Есть в нем и сенсации. Например, прямая поддержка антиолигархического закона со стороны ЕС... (укр.)
12 октября 2021

Шаг к выходу Польши из ЕС: как скандальное судебное решение раскололо страну

Правда ли скандальное решение Конституционного суда даст старт процессу выхода Польши из ЕС? Против этой идеи – 81% поляков, однако конфликт зашел слишком далеко (укр.)
12 октября 2021 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко