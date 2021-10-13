Чем грозят Украине новые экологические инициативы ЕС

14 июля этого года Европейская комиссия опубликовала долгожданный проект Регламента о введении механизма углеродной корректировки импорта (МУКИ), более известного специалистам и широкой общественности под латинской аббревиатурой CBAM (carbon border adjustment mechanism).

Что это за механизм и какие риски для украинского бизнеса он несет, читайте в статье директора Брюссельского офиса Ukrainian Business & Trade Assoсiation (UBTA) Назара Бобицкого Углеродное оружие ЕС: как инструмент CBAM ударит по украинским экспортерам. Статья вышла при поддержке юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" и UBTA.

Механизм углеродной корректировки импорта Еврокомиссия представит как один из ключевых элементов политики "Европейский зеленый курс".

Его задача - защитить будущие и очень недешевые завоевания европейской экономики в сфере декарбонизации и снижения парниковых выбросов от недобросовестной конкуренции товаров из стран с меньшими, как считают в Брюсселе, климатическими амбициями.

МУКИ представляется как инструмент, выравнивающий фискальную нагрузку между европейскими производителями, которые платят за квоты на выбросы, и их зарубежными конкурентами.

Уже известен перечень товаров "первой волны", при импорте которых на внутренний рынок ЕС Европейская комиссия планирует распространить МУКИ. В него входят: железо, чугун, сталь и широкий ряд продукции из них, включая трубы, цемент, минеральные удобрения и электроэнергию.

Еврокомиссия не скрывает: перечень товаров будет расширяться, чтобы охватить другие категории как первичной степени обработки, так и более сложные товары, чтобы усилить эффективность этого инструмента в стимулировании ограничений выбросов и минимизировать искажения на рынке.

Методология подсчета экспортерами выбросов на свои товары, процедуры их проверки и много других факторов, которые будут иметь практическое значение для наших производителей, все еще остаются неопределенными. Они будут урегулированы Еврокомиссией в рамках подзаконных нормативных актов ЕС, и это произойдет не раньше 2023 года.

Уже сегодня украинский бизнес видит четкие риски МУКИ для конкурентных позиций украинских товаров на европейском рынке, а также трезво оценивает потенциальные потери, если такие риски не будут устранены.

По оценкам аналитиков, только для металлургии ежегодные потери экспортеров, при условии сохранения цен на квоты выбросов в Европейской системе торговли выбросами на уровне 60 евро за тонну, могут составлять от 500 до 800 млн евро (в зависимости от выбранного формата МУКИ).

Подробнее о механизме МУКИ, а также о рисках для украинского и европейского бизнеса читайте в статье Назара Бобицкий Углеродное оружие ЕС: как инструмент CBAM ударит по украинским экспортерам.