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В Украину прибыла вторая партия дополнительной помощи в сфере безопасности от США

Понедельник, 18 октября 2021, 12:06

В Украину прибыла вторая партия груза медицинского имущества и вооружения из США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил уполномоченный командование Медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александр Матийчук в комментарии телеканалу "Дом".

"По состоянию на сегодня осуществляется разгрузка второй партии товаров, поступивших в рамках данного соглашения", - сказал Матийчук.

Первая партия помощи из США прибыла 10 октября. Грузы прибыли в рамках дополнительной безопасности помощи от США для Вооруженных сил Украины по результатам договоренностей, достигнутых во время визита президента Владимира Зеленского в Штаты.

Кроме ранее согласованного объема в $250 млн, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на $60 млн.

С 2014 года Украина получила от США помощь на общую сумму более 2 млрд долларов.

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