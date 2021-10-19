Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

КНДР осуществила запуск ракеты, похожей на баллистическую

Вторник, 19 октября 2021, 08:58

Северная Корея осуществила запуск в Японское море ракеты, похожей на баллистическую ракету подводного базирования.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap, об этом заявили в объединенном генштабе Южной Кореи.

Ракету запустили с места неподалеку от Синпхо, в южной провинции Хамгён, в 10:17 по местному времени.

"Разведка Южной Кореи и США осуществляет тщательный анализ по поводу других деталей этого запуска", - отметили военные.

Это восьмой из известных запусков Северной Кореи в 2021 году. В конце сентября КНДР осуществила запуск гиперзвуковой ракеты Hwasong-8.

15 сентября КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет в Японское море. Это стало вторым запуском баллистических ракет КНДР за 2021 год, и пятым из тех, о которых известно, если принимать во внимание также крылатые ракеты.

За два дня до того Северная Корея заявила об успешных испытаниях "крылатой ракеты нового типа", которая потенциально могла бы попадать в цели на территории Японии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
КНДР
powered by lun.ua

Статьи

От прорывов к откатам: что происходит с выполнением Соглашения об ассоциации

Более четверти обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации, Украина выполнила полностью. Однако по еще одной четверти задач работа даже не начиналась (укр.).
19 октября 2021 — Любовь Акуленко, Украинский центр европейской политики

Секреты "открытого неба": что изменит и чем грозит авиационное соглашение с ЕС

Каких изменений ждать в авиасообщении Украины с ЕС? Какие риски несет "открытое небо" для украинской авиации?
19 октября 2021 — Андрей Гук, для Европейской правды

Парк антикоррупционного периода: чего достигли НАПК, НАБУ, САП и другие

Антикоррупционные органы снова в центре внимания как международников (им Зеленский обещал завершить конкурс на главу САП), так и политиков. Но каковы реальные результаты их работы?
19 октября 2021 — Европейская правда