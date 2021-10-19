Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В МИД объяснили, что будет после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС

Вторник, 19 октября 2021, 09:52

Европейский Союз пока не принял формальное решение об исключении Украины из "зеленой зоны", однако в случае принятия это решение не отменяет действие безвиза и не предусматривает тотального закрытия границ для украинцев.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

Николенко прокомментировал информацию СМИ, что ЕС на этой неделе удалит Украину из списка безопасных стран, для чьих граждан государствам Евросоюза рекомендуется снимать ковидные ограничения на въезд.

Читайте также
Угрозы РФ, недееспособный Земан, "красный список" для Украины: главное за 18 октября

Николенко отметил, что формально ЕС еще не принял соответствующее решение. Однако в случае исключения Украины из списка действие безвизового режима не отменяется. Однако решение вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространения коронавирусной болезни.

Решение так же может быть позже пересмотрено при следующем обновлении списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится.

Николенко отметил, что решение ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза.

Окончательное решение о разрешении или ограничения того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член принимает отдельно на национальном уровне.

Читайте также
ЕС удалит Украину из списка безопасных стран из-за всплеска коронавируса - СМИ

"Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из "зеленого списка" ЕС, показывает, что не следует ожидать полного закрытия границ как в прошлом году", - отметил Николенко.

Николенко подчеркнул, что вакцинация и в дальнейшем будет оставаться одним из ключевых условий для беспрепятственных путешествий в большинстве стран. Поэтому МИД призывает граждан активно вакцинироваться ради безопасных путешествий.

О том, как изменятся правила безвизового авиасообщения Украины и ЕС несмотря на переход Украины в красную зону, смотрите в новом видео от Европейской правды.

Об обновленных правилах въезда в государства ЕС читайте в публикации Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
МИД Безвиз Коронавирус Авиарейсы
powered by lun.ua

Статьи

От прорывов к откатам: что происходит с выполнением Соглашения об ассоциации

Более четверти обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации, Украина выполнила полностью. Однако по еще одной четверти задач работа даже не начиналась (укр.).
19 октября 2021 — Любовь Акуленко, Украинский центр европейской политики

Секреты "открытого неба": что изменит и чем грозит авиационное соглашение с ЕС

Каких изменений ждать в авиасообщении Украины с ЕС? Какие риски несет "открытое небо" для украинской авиации?
19 октября 2021 — Андрей Гук, для Европейской правды

Парк антикоррупционного периода: чего достигли НАПК, НАБУ, САП и другие

Антикоррупционные органы снова в центре внимания как международников (им Зеленский обещал завершить конкурс на главу САП), так и политиков. Но каковы реальные результаты их работы?
19 октября 2021 — Европейская правда