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Кулеба пообещал защиту Саакашвили как гражданину Украины

Суббота, 2 октября 2021, 11:31

Министерство иностранных дел будет оказывать всю необходимую поддержку задержанному в Грузии Михеилу Саакашвили, поскольку он является гражданином Украины.

Об этом 2 октября сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в комментарии телеканалу "Дом", пишет "Европейская правда".

По словам министра, в ближайшее время представитель посольства Грузии в Украине прибудет в МИД.

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"Это наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в МИД на наш вызов. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", - отметил Кулеба.

Напомним, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили 1 октября прибыл в страну впервые за 8 лет несмотря на угрозу ареста.

В тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили. Кадры задержания позже обнародовала полиция.

Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

Против него выдвинули новое обвинение - незаконное пересечение границы.

2 октября в Грузии происходят местные выборы, которые широко рассматриваются как референдум о доверии к правящей партии "Грузинская мечта".

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Кулеба МИД Грузия
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