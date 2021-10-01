МИД вызывает посла Грузии из-за задержания Саакашвили

В МИД пригласили руководителя посольства Грузии из-за задержания в этой стране Михеила Саакашвили, который имеет украинское гражданство.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Видим информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Михеила Саакашвили в Грузии. В Министерство иностранных дел приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельства такого задержания", - сказал Николенко.

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании экс-президента Михеила Саакашвили.

"Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который находился в розыске, задержаны и переведены в пенитенциарное учреждение ... Наши правоохранители осуществили задержание на высшем уровне", - заявил премьер.

Напомним, Михеил Саакашвили пообещал в день выборов, 2 октября, приехать в Грузию и обнародовал билет на самолет на эту дату.

Впрочем, 1 октября Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что уже приехал в Грузию. Съемка ведется в темное время суток и определить по видео, действительно ли это Батуми, невозможно. Представители "Единого национального движения" заявили, что он действительно в Грузии, и пообещали, что Саакашвили появится на публике 2 октября, только закроются избирательные участки.

Между тем, вечером полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили, где он пытается демонстрировать, что не расстроен таким развитием событий.

Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция, проживая в Европе, США и в Украине. Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

Весной 2020 года после назначения Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине Грузия отозвала своего посла для консультаций, он вернулся в Киев почти после года перерыва.

После того напряжения в отношениях между странами неоднократно добавляли заявления Саакашвили о политической ситуации в Грузии вскоре перед парламентскими выборами. В МИД Украины отметили, что Михеил Саакашвили в своих комментариях не представляет позицию Украины.

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