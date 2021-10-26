"Скифское золото" передадут музею в Киеве до стабилизации ситуации в Крыму: детали решения
Решение Апелляционного суда Амстердама предусматривает, что "скифское золото" временно будет передано в Национальный исторический музей Украины в Киеве.
Об этом говорится в заявлении суда, опубликованном после вынесения решения, сообщает "Европейская правда".
"Решение предусматривает, что музейные экспонаты будут переданы в Национальный исторический музей Украины в Киеве до стабилизации ситуации в Крыму. Это временная мера", - говорится в заявлении.
Суд указал, что в данных обстоятельствах - в целях защиты своего культурного наследия и несмотря на право оперативного управления, принадлежащее музеям, государству Украина было разрешено принять такую временную меру.
Также отмечается, что культурные интересы государства перевешивают интересы Крымских музеев.
"Хотя музейные экспонаты происходят из Крыма и в этом смысле также могут рассматриваться как наследие Крыма, они являются частью культурного наследия Украины, поскольку последняя существует как независимое государство с 1991 года. Музейные экспонаты принадлежат Музейному фонду государства Украина", - говорится в решении.
Рассмотрение апелляции завершилось, но стороны имеют возможность подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.
Напомним, Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого "скифского золота" принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.
Дело касалось коллекции "скифского золота", которая во время захвата Россией Крыма находилась на экспозиции в нидерландском музее.
В феврале 2014 года коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", которая проходила в Музее Пирсона.
Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре - в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки - артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.
Украинская сторона заявила, что золото скифов из четырех крымских музеев должно вернуться в Украину. Россия настаивала на его возвращении в Крым, который она аннексировала в марте 2014 года.