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ЕС пока не планирует исключать Украину из "зеленого списка" - СМИ

Вторник, 5 октября 2021, 14:20

Евросоюз пока не планирует вычеркивать Украину из списка государств, граждане которых могут путешествовать в страны блока без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Похоже, на этой неделе ни одна страна не будет удалена из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендуется въезд. Это означает, что Украина пока "выживает" и будет оставаться в списке по крайней мере еще две недели", - написал журналист.

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9 сентября Европейский Союз существенно сократил список стран, граждане которых могут путешествовать в ЕС без дополнительных коронавирусных ограничений. В перечень вычеркнутых попали четыре государства Восточной Европы - Армения, Азербайджан, а также безвизовые Албания и Сербия.

23 сентября Совет ЕС исключил Молдову и Боснию и Герцеговину из перечня стран, из которых разрешены несущественные поездки.

Следует подчеркнуть, что по формальным критериям Украина уже сейчас не отвечает "нормам", установленным европейским законодательством, которые позволяют въезд без ограничений.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, остается 14 стран, в том числе Украина.

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