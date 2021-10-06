Европарламент призвал запретить системы распознавания лиц

Европейский парламент призвал к запрету на использование полицией технологии распознавания лиц в общественных местах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в резолюции на сайте Европарламента.

В резолюции депутаты указывают на риск алгоритмической предвзятости в приложениях искусственного интеллекта и подчеркивают, что для предотвращения дискриминации со стороны искусственного интеллекта необходимы человеческий надзор и сильные юридические полномочия, особенно в правоохранительных органах или на границе.

"Люди-операторы всегда должны принимать окончательные решения, а субъекты, контролируемые системами на базе искусственного интеллекта, должны иметь доступ к средствам правовой защиты", - говорится в резолюции.

Согласно тексту, системы идентификации на основе искусственного интеллекта более часто неверно идентифицируют этнические меньшинства, ЛГБТ, пожилых людей и женщин, что особенно беспокоит в контексте правоохранительных органов и судебной системы.

Депутаты Европарламента просят ввести постоянный запрет на автоматическое распознавание лиц в общественных местах, отмечая, что наблюдение за гражданами должно осуществляться только при подозрении в совершении преступления.

Европарламент также призывает к запрету использования частных баз данных распознавания лиц (таких как система Clearview AI, которая уже используется) и прогнозирования полицейского контроля, основанного на поведенческих данных.

Депутаты также хотят запретить системы социальной оценки, которые пытаются оценивать надежность граждан на основе их поведения или личности.

Наконец, парламент обеспокоен использованием биометрических данных для удаленной идентификации людей. Например, пограничные контрольно-пропускные пункты, которые используют автоматическое распознавание и проект iBorderCtrl ("умная система обнаружения лжи" для въезда путешественников в ЕС) должны быть прекращены, говорят депутаты, которые призывают Еврокомиссию открыть процедуры нарушения прав в отношении государств-членов, если это необходимо.