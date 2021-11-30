Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся в Брюсселе с руководством ЕС

Вторник, 30 ноября 2021, 08:24

Премьер-министры стран "ассоциированного трио" встретятся во вторник в Брюсселе с руководством Европейского союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

"30 ноября в Брюсселе Наталья Гаврилица встретится с украинским и грузинским коллегами Денисом Шмигалем и Ираклием Гарибашвили в формате "Ассоциированного трио премьер-министров". Стороны должны обсудить развитие отношений между государствами, продвижение диалога с ЕС и новые цели европейского курса стран", - сообщили в правительстве Молдовы.

Кроме того, все три премьер-министра встретятся с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Позже у них состоится разговор с президентом Европейского парламента Дэвидом Сассоли.

В мае министры иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии подписали в Киеве Меморандум о создании "ассоциированного трио". Документ направлен на решение трех основных задач: структурирование консультаций по европейской интеграции между МИДами трех стран, привлечение к диалогу с институтами и членами ЕС, а также координацию позиций в рамках Восточного партнерства. В июле в Тбилиси состоялся саммит глав государств "ассоциированного трио".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова Грузия
powered by lun.ua

Статьи

Поражение "антиваксов": как Швейцария справилась с многомиллионной кампанией против вакцинации

"Антиваксам" удалось привлечь значительные финансовые ресурсы в поддержку кампании "против". На этом фоне кампания "за" была почти незаметна (укр.)
29 ноября 2021 — Уляна Перескоцкая, Игорь Решетняк, для Европейской правды

Контратака Земана: как пророссийский президент заводит Чехию в политический кризис

Хотя с парламентских выборов прошло более полутора месяцев, новое правительство Чехии так и не смогло начать работу. Эта пауза может продлиться еще несколько месяцев (укр.)
29 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Удобрения только для себя: поможет ли ВТО преодолеть новый мировой кризис

Наихудший сценарий, грозящий мировой экономике, – эффект домино. Это означает, что ограничения экспорта удобрений будут введены всеми ведущими производителями.
29 ноября 2021 — Анжела Махинова, Sayenko Kharenko