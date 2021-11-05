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МИД: странам ЕС рекомендовано открывать границы для полностью вакцинированных туристов

Пятница, 5 ноября 2021, 14:44

МИД Украины после объявления планов ЕС исключить Украину из перечня третьих государств, граждане которых могут совершать туристические поездки в ЕС, призвало украинцев вакцинироваться.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий комментарий министерство опубликовало в пятницу.

В министерстве подчеркнули, что окончательное решение об условиях совершения несущественных (туристических) поездок граждан Украины принимают государства-члены ЕС на национальном уровне.

При этом в ведомстве отметили, что ЕС недавно изменил подход к временным ограничениям на туристические путешествия и рекомендовал государствам-членам ЕС открывать границы для полностью вакцинированных путешественников при прохождении тестов при пересечении границ.

"МИД Украины призывает украинских граждан активно вакцинироваться и продолжать добросовестно соблюдать противоэпидемические требования, чтобы в дальнейшем предотвратить ухудшение эпидемической ситуации, которая влияет и на свободу передвижения", - заявили в ведомстве.

Министерство подчеркнуло, что временные ограничения ЕС не являются отменой безвиза и касаются только туристических путешествий.

В случае улучшения эпидемической ситуации ЕС принимает решение о возвращении той или иной страны в "зеленый список".

Как стало известно СМИ, в пятницу послы ЕС согласовали исключение Украины из "зеленого списка" для путешествий на следующей неделе. Это решение ожидалось уже длительное время, учитывая ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что ожидаемое исключение Украины из "зеленого списка" Евросоюза для путешествий не будет означать автоматическое изменение правил пересечения границы и "тотального закрытия границы" не будет.

Что означает исключение Украины из списка и какими будут правила пересечения границы, читайте в статье: Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев

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Коронавирус Туризм Вакцины
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