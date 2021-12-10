Швейцария продлила замораживание активов Януковича до 2023 года

Федеральный совет Швейцарии принял решение продлить замораживание активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения еще на год.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства, сообщает "Европейская правда".

"На своем заседании 10 декабря Федеральный совет продлил на один год срок превентивной заморозки активов в отношении Украины. Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества с украинскими властями", - говорится в заявлении.

Превентивную заморозку активов продлили до февраля 2023 года. При этом в правительстве Швейцарии напомнили, что максимальная продолжительность такой заморозки ограничена 10 годами, то есть до февраля 2024 года.

В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (более $69 млн) сроком на три года. Затем срок действия этого решения неоднократно продлевали.

Посол Швейцарии в Украине Клод Вильд накануне заявил, что возвращение замороженных активов Януковича станет возможным, только когда антикоррупционные институты в Украине будут независимы и будут иметь беспристрастное руководство.

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