Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Швейцария продлила замораживание активов Януковича до 2023 года

Пятница, 10 декабря 2021, 16:41

Федеральный совет Швейцарии принял решение продлить замораживание активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения еще на год.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства, сообщает "Европейская правда".

"На своем заседании 10 декабря Федеральный совет продлил на один год срок превентивной заморозки активов в отношении Украины. Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества с украинскими властями", - говорится в заявлении.

Превентивную заморозку активов продлили до февраля 2023 года. При этом в правительстве Швейцарии напомнили, что максимальная продолжительность такой заморозки ограничена 10 годами, то есть до февраля 2024 года.

В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (более $69 млн) сроком на три года. Затем срок действия этого решения неоднократно продлевали.

Посол Швейцарии в Украине Клод Вильд накануне заявил, что возвращение замороженных активов Януковича станет возможным, только когда антикоррупционные институты в Украине будут независимы и будут иметь беспристрастное руководство.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Швейцария санкции
powered by lun.ua

Статьи

"Талибан" и Крым: что стоит за поддержкой российской аннексии правительством талибов

Упоминания о Крыме нужны правительству талибов для угроз в адрес соседнего Пакистана, война с которым постепенно становится неизбежной (укр.)
10 декабря 2021 — Сергей Данилов, для Европейской правды

Поддержка и санкции: как Джо Байден планирует продвигать демократию в мире

Саммит для развития демократий – часть предвыборных обещаний Джо Байдена, а после событий 6 января он стал необходимостью и для США (укр.)
10 декабря 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Эрдоган под натиском проблем: почему власть в Турции стремительно теряет популярность

Обвал национальной валюты, инфляция, которая может достигать 58%, протесты и падение рейтингов власти. Все это – о вызовах, стоящих перед Турцией (укр.)
9 декабря 2021 — Евгения Габер, Юрий Панченко