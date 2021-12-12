Байден предупредил Путина: Россия заплатит "ужасную цену", если вторгнется в Украину

Президент США Джо Байден заявил, что сказал президенту России Владимиру Путину, что Кремль заплатит "ужасную цену" и столкнется с разрушительными экономическими последствиями, если вторгнется в Украину.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Я абсолютно ясно дал понять президенту Путину ... что, если он двинется в Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными, разрушительными", - сказал Байден.

Он сказал журналистам, что возможность отправки наземных войск США в Украину в случае российского вторжения "никогда не обсуждалась", хотя от США и НАТО потребуется направить больше сил на восточный фланг стран НАТО для усиления их защиты.

Как сообщалось, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину вне НАТО. Впрочем, пока у него нет согласия Запада на это.

Генсек НАТО отверг требование России по поводу нечленства Украины в Альянсе.

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