Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Президент Турции совершит визит в Украину в начале года - Кулеба

Вторник, 14 декабря 2021, 11:16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале 2022 года совершит визит в Украину для переговоров стратегического уровня.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках мероприятия "Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности".

По его словам, визит Эрдогана для переговоров стратегического уровня ожидается в начале 2022 года.

"Вы понимаете, насколько важен этот визит в контексте безопасности и вопроса Крыма", - отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, в течение последнего месяца президент Турции уже дважды предлагал выступить посредником между Украиной и Россией, чтобы предотвратить эскалацию из-за скопления российских войск на украинской границе.

1 декабря глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выступает за деэскалацию между Украиной и РФ, но против санкций в отношении Москвы.

Читайте также: Эрдоган под давлением проблем: почему турецкие власти стремительно теряют популярность.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция Кулеба
powered by lun.ua

Статьи

Сказать "нет" Путину: пять возражений против совета министра Кулебы Западу

Кремль всегда находит для своих действий и политические, и псевдоправовые оправдания, вне зависимости от наличия "повода" для агрессии (укр.)
14 декабря 2021 — Данило Лубкивский, Директор Киевского форума безопасности

Шанс на "зеленое" лидерство: как Украина адаптируется к новым климатическим требованиям ЕС

Насколько успешна Украина в процессе зеленой трансформации? И какие климатические вопросы приоритетны в отношениях с ЕС? (укр.)
14 декабря 2021 — Наталия Андрусевич, для Европейской правды

Путь к новой войне: почему Балканы, с "помощью" РФ, снова становятся горячей точкой Европы

Пересмотр границ на Балканах вряд ли будет бескровным. Однако предотвратить такой сценарий становится все сложнее. Особенно после демарша Республики Сербской (укр.)
13 декабря 2021 — Юрий Панченко, Наталья Ищенко