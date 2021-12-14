Президент Турции совершит визит в Украину в начале года - Кулеба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале 2022 года совершит визит в Украину для переговоров стратегического уровня.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках мероприятия "Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности".

По его словам, визит Эрдогана для переговоров стратегического уровня ожидается в начале 2022 года.

"Вы понимаете, насколько важен этот визит в контексте безопасности и вопроса Крыма", - отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, в течение последнего месяца президент Турции уже дважды предлагал выступить посредником между Украиной и Россией, чтобы предотвратить эскалацию из-за скопления российских войск на украинской границе.

1 декабря глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выступает за деэскалацию между Украиной и РФ, но против санкций в отношении Москвы.

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