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Зеленский попросил еще три страны поддержать вступление Украины в ЕС

Четверг, 16 декабря 2021, 07:49

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе встретился с премьерами Австрии, Бельгии и Испании и на этих встречах просил поддержать будущее вступление Украины в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают в коммюнике Офиса президента.

На встрече с премьером Бельгии Александром де Кроо Зеленский говорил о ситуации с безопасностью на востоке Украины и в оккупированном Крыму.

"Владимир Зеленский предложил главе правительства Бельгии рассмотреть возможность поддержки европейских стремлений Украины путем заключения двусторонней Декларации о поддержке европейской перспективы нашего государства", - отмечают в тексте.

Также президент затрагивал вопрос о возможном участии бельгийского бизнеса и инвесторов в инфраструктурных и других проектах в Украине.

На встрече с премьером Испании Педро Санчесом Владимир Зеленский рассказал о недавних евроинтеграционных шагах Украины и также сообщил об ожиданиях по поддержке со стороны Испании европейской перспективы Украины на двустороннем уровне.

Кроме того, говорили об экономическом сотрудничестве, в частности в сферах энергетики, производства продуктов питания и развитии инфраструктурных проектов.

Вопрос об официальной поддержке будущего членства Украины в ЕС Зеленский поднял также на встрече с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Также обсуждали ситуацию по безопасности и экономическое сотрудничество.

Напомним, 15 декабря Словения присоединилась к кругу стран ЕС, которые заключили двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины, став седьмой такой страной.

Как писала ЕвроПравда, Владимир Зеленский сделал приоритетной новую тактику сближения Украины с Евросоюзом. Он проводит кампанию по сбору обязательств от государств-членов ЕС о поддержке членства Украины.

Детальнее об этом – в статье: Промежуточная интеграция: как решить вопрос членства Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.

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Зеленский
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