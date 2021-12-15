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Укр / Рус
Укр / Рус

Председательствующая в ЕС страна обязалась поддержать вступление Украины

Среда, 15 декабря 2021, 16:26

Словения, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, присоединилась к странам ЕС, заключившим двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал президент Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Брюсселе для участия в саммите "Восточного партнерства".

Словения стала уже седьмым государством Евросоюза, с которым Украина подписала такой политический документ.

Зеленский поблагодарил премьер-министра Словении Янеза Яншу за твердую поддержку Украины и важную помощь в имплементации реформ.

Ранее шесть стран ЕС подписали декларации о признании европейской перспективы Украины. Это Польша, страны Балтии, Словакия и Хорватия.

Текст подписанных с государствами документов не обнародовался.

Как писала ЕвроПравда, Владимир Зеленский сделал приоритетной новую тактику сближения Украины с Евросоюзом. Он проводит кампанию по сбору обязательств от государств-членов ЕС о поддержке членства Украины.

Детальнее об этом – в статье: Промежуточная интеграция: как решить вопрос членства Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.

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Словения Ассоциация с ЕС
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