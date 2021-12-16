"Северный поток-2" не запустят в первой половине 2022 года – немецкий регулятор

Решения немецкого энергетического регулятора о полной сертификации газопровода "Северный поток-2" не следует ожидать в первой половине следующего года.

Об этом заявил глава президента Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur) Йохен Хоманн, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"В первом полугодии (2022) не будет решений", - сказал Хоманн, комментируя процесс сертификации.

Трубопровод был построен для транспортировки российского газа непосредственно в Германию в обход Украины, по которой газ транспортируется сейчас. Но когда начнутся поставки, пока неизвестно.

Министерство иностранных дел России на прошлой неделе заявило, что надеется, что газопровод получит сертификацию весной.

Bundesnetzagentur сообщила, что эксплуатационная компания Nord Stream 2 начала процесс создания дочерней компании в Германии, как того требует германское законодательство. В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Процесс создания дочерней компании начат, сказал Хоманн, добавив, что период проверки начнется снова, когда Nord Stream AG предоставит необходимые документы.

"Это не от нас зависит. Это решение принимает только Nord Stream AG", – сказал он.

"Северный поток-2" заявил, что приступил к созданию дочерней компании, чтобы соответствовать всем правилам и нормам.

"Мы не имеем права комментировать детали процедуры, ее возможную продолжительность и влияние на сроки начала эксплуатации газопровода", – говорится в заявлении "Северного потока-2".

Напомним, лидер немецких "Зеленых", министр иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что сейчас не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2".

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