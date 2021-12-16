Европарламент призвал отключить РФ от SWIFT в случае нового вторжения в Украину

Европарламент на фоне усиления российской военной угрозы против Украины заявил, что любая агрессия Москвы должна обойтись высокой экономической и политической ценой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в соответствующей резолюции ЕП, принятой 548 голосами (против были 69, воздержались 54).

Европарламент осудил нынешнее наращивание российских военных на украинской границе. Евродепутаты потребовали от правительства в Москве немедленно вывести свои силы и прекратить угрожать соседней стране.

По мнению Европарламента, наращивание сил РФ является инструментом получения политических уступок от Запада за счет Украины.

Имея в виду стремление Украины к НАТО, в тексте резолюции отмечается, что "выбор любой страны не должен быть предметом одобрения третьей страной", и поэтому Европарламент исключает попытки России включить некоторые страны в свою "сферу влияния".

ЕС должен быть готов полать России строгое предупреждение о том, что военные действия против Украины будут не только неприемлемы, но и будут иметь для нее высокую экономическую и политическую цену, говорится в тексте.

"Любой новый пакет санкций должен включать российский офицерский корпус, причастный к планированию возможного вторжения, а также ближайшее окружение и олигархов "в орбите российского президента и их семьи". Санкции также должны включать замораживание финансовых и физических активов в ЕС, запреты на поездки, исключение России из платежной системы SWIFT, нацеления на сектора, важные для российской экономики, а также срыв финансирования разведывательных служб страны", - говорится в сообщении.

Европарламент утверждает, что страны ЕС должны быстро договориться о строгих экономических и финансовых санкциях против российского правительства для преодоления непосредственных угроз, а не ждать следующего вторжения, прежде чем принимать меры.

Резолюцию Европарламента уже приветствовал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Приветствую новую сильную резолюцию Европарламента по ситуации на границе и оккупированных РФ территориях Украины. Европарламент призвал РФ отвести войска и прекратить угрозы, подтвердил перспективу членства Украины в ЕС и недопустимость уступок по вопросу выбора Украиной ее альянсов" - написал он в Twitter.

Напомним, лидер фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер призвал разработать новые, более жесткие санкции Евросоюза в отношении России в случае ее потенциального вторжения России в Украину.