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Послы G7: новый руководитель САП должен быть избран без дальнейших промедлений

Четверг, 2 декабря 2021, 09:01

Послы стран "Группы семи" (G7) призвали комиссию, избирающую нового Специализированного антикоррупционного прокурора, в полной прозрачности и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении группы послов стран G7 в Украине в Twitter утром 2 декабря.

"Послы G7 призывают комиссию, избирающую нового Специализированного антикоррупционного прокурора, завершить свою важную функцию и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания нового руководителя САП в полной прозрачности", - говорится в сообщении дипломатов.

Послы подчеркивают, что независимые антикоррупционные институции, включая независимого Специализированного антикоррупционного прокурора, остаются решающими для устойчивости и процветания Украины, а также для уменьшения вредного влияния олигархов на украинскую экономику и политику.

На днях послы G7 призвали избежать ситуации отсутствия директора в НАБУ, заявив, что задержка с избранием нового Специального антикоррупционного прокурора не должна повторяться.

Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор не имеет руководителя.

Генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила 1 декабря, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться. Она сказала, что в затягивании есть "субъективные факторы отдельных людей".

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

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Антикоррупция G7 (группа семи)
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